Примітно, що танкер прямував узгодженим маршрутом російськими водами.

Росія вперше затримала нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії, який вийшов з порту в Естонії та прямував узгодженим маршрутом російськими водами.

За даними Департаменту транспорту Естонії, танкер вийшов з порту Сілламяе увечері 17 травня та слідував звичайним судноплавним шляхом через територіальні води РФ до північної частини Фінської затоки, пише естонський мовник ERR. Повідомляється, що далі танкер мав узяти курс на захід.

Однак вночі росіяни зупинили судно й скерували його до острова Гогланд. Станом на вечір сьогоднішнього дня танкер усе ще стоїть там на якорі.

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Департамент транспорту Естонії підкреслив, що раніше РФ ніколи не затримувала нафтові танкери, які виходили з естонських портів. Там пояснили, що маршрут, яким рухався Green Admire, безпечніший для великих суден та узгоджений РФ, Естонією та Фінляндією.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що в майбутньому судна ітимуть за іншим маршрутом. Тсахкна зазначив, що країна вже повідомила про інцидент своїм союзникам.

За даними естонської влади, танкер належить грецькій компанії Aegean Shipping, ходить під прапором Ліберії та мав везти нафту до Роттердаму.

Тіньовий нафтовий флот РФ

11 квітня Естонія затримала танкер тіньового флоту РФ. Судно перебувало під санкціями Євросоюзу і не мало необхідних документів. Тоді повідомлялося, що танкер йшов у виключній економічній зоні Естонії. Сили оборони країни скористалася правом затримати судно для огляду.

А наприкінці 2024 року у Фінляндії затримали танкер Eagle S із російського тіньового флоту. Тоді ЗМІ писали, що на його борту було шпигунське обладнання.

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