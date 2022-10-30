Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що в неділю споживання найнижче.

Аварійних відключень електрики 30 жовтня в Україні не буде. Українці другий день економлять електроенергію.

Про це повідомили в прес-службі"Укренерго".

Відзначається, що вранці споживання електроенергії знизилося на 2,6% в порівнянні з 29 жовтня, а пік споживання змістився в часі.

Відео дня

Крім того, напередодні ввечері зафіксували зниження навантаження на енергосистему. Зокрема, в Києві знизили споживання на 6,2% і в області - на 3,3%, а в Черкаській області - на 17,8%, Харківській - на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%.

Водночас в "Укренерго" попередили, що вдадуться до екстрених відключень, якщо буде така необхідність.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і по можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - йдеться в повідомленні.

Чи будуть вимикати світло в Києві

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, у столиці 30 жовтня навряд чи вимикатимуть електрику. Він зазначив, що в неділю споживання зазвичай дуже низьке.

"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає", - зазначив Коваленко в ефірі телемарафону.

Відключення світла в Україні - що відомо

З 10 жовтня Росія постійно завдає ударів по критичній інфраструктурі України, в результаті зруйновано третину електростанцій. Енергетиам довелося вдатися до відключень електропостачання.

У свою чергу в офісі президента заявили, що з 20 жовтня вводяться обмеження на постачання електроенергії, а з 07:00 до 23:00 потрібно максимально скоротити використання електроенергії.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що фахівці роблять все, відключення світла стали максимально передбачуваними.

Вас також можуть зацікавити новини: