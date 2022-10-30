Президент закликав українців свідомо ставитися до споживання електрики.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що робиться усе для того, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Хочу знову відзначити роботу наших енергетиків, ремонтників, обласних адміністрацій. Усіх, хто щодобово працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів", - зазначив глава держави.

Відео дня

За його словами, станом на сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень.

"Але ще є така необхідність. І в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними, і щоб люди могли планувати свій день", - запевнив Зеленський.

Окремо він подякував тим, хто працював та працює над тим, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області.

"Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання. Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо потрохи", - зауважив президент.

Він підкреслив, що повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

"Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдають тоді, коли починається ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях... Будь ласка, - це стосується всіх українців - дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності усієї енергосистеми", - сказав Зеленський.

Ситуація з електроенергією: віялові відключення в країні

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад шість атак дронами-камікадзе по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київщини про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: