Відключення не за графіком: як нам навчитися жити без світла

Вже другий тиждень українці вчаться жити в умовах дефіциту і тотальної економії електроенергії. УНІАН спробував розібратись, як нам підлаштуватись під мало прогнозовані відключення світла в домівках, та як енергетики можуть мінімізувати обмеження.

В жовтні Україна зіштовхнулась з безпрецедентним викликом: через російські ракетні атаки були пошкоджені сорок відсотків національної енергетичної інфраструктури. Щоб втримати баланс в системі, енергетики героїчними зусиллями намагаються відновити зруйноване, закликають українців суттєво зменшити споживання електрики та почали застосовувати графіки відключення споживачів від життєво важливого енергоресурсу.

Не має сумнівів, що кремлівській кривавий диктатор Володимир Путін продовжить свої спроби ракетами і дронами занури українців у пітьму і холод, оскільки на полі бою російська армія зганьбилась на весь світ.

У зв’язку із цим перед владою, енергетиками, бізнесом та всіма громадянами стоїть складна задача: втримати баланс в національній енергосистемі завдяки заощадливому використанню енергії. В умовах постійних обстрілів споживачам дуже важливо свідомо виконати роль "регулюючої потужності", яку намагаються знищити дика російська орда.

Контрольовані відключення електроенергії та зменшене споживання під час криз запроваджували і запроваджують навіть найрозвиненіші держави світу.

Наприклад, в США у 1973 році під час нафтової кризи спостерігався серйозний дефіцит електроенергії. Для того, щоб заохотити споживачів використовувати енергоємне обладнання в нічний час, уряд запровадив диференційовані тарифи. Тобто ті, хто вмикали енергоємні прилади у пікові години – сплачували більше.

В Японії після аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році уряд прийшов до необхідності регулювати потужність. В той час країні було необхідно підтримати значне споживання з боку активно зростаючої IT промисловості, яке відбувалось за нерівномірним графіком. У зв’язку з цим, були запроваджені рішучі заходи по управлінню попитом.

Експерт енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що зараз в Україні відбуваються перші кроки з заощадливого відношення до електроенергії, які потім будуть монетизовані.

"Будь яка реакція споживача на команду оператора системи розподілу, тобто обленерго, зменшити споживання, після війни буде трансформована у так званий сегмент балансуючого ринку. І споживачі, які дослухаються до цього, будуть отримувати, сподіваюсь, знижки, або меншу платіжку", - сказав він.

Важка робота енергетиків

Електроенергія – це продукція, яка має бути вироблена та спожита в один момент в однаковій кількості, а тому потрібен чіткий баланс між її виробництвом та споживанням. Якщо відбувається дисбаланс, тобто дефіцит пропускної спроможності енергосистеми, а споживання лишається на тому самому рівні, то на підстанціях починає спрацьовувати автоматична система аварійного захисту, яка може повністю знеструмити цілі райони, міста або навіть регіони.

Керівник відділу з комунікацій "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова розповіла УНІАН, що за такого сценарію можливе автоматичне і неконтрольоване знеструмлення споживачів, в тому числі, критичної інфраструктури – лікарень, станцій невідкладної допомоги, військових об’єктів, пожежних частин тощо.

"Саме для того, щоб цього не допустити, за командою диспетчера НЕК "Укренерго" ми застосовуємо графіки аварійних відключень на 4 години для кожної черги споживачів. Але якщо в системі буде значний дисбаланс через руйнування об’єктів енергоінфраструктури, то і час, і кількість відключених споживачів може бути значно більшою", - сказала вона.

Гурова пояснила, що компанія, розробляючи такі графіки, визначає в них черговість та величини обмеження споживачів електроенергії. Ці графіки можуть застосовуватися як для підприємств, так і для населення.

При цьому, деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони заживлені однією лінію із критично важливим об’єктом.

"При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень", - пояснила представниця "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Варто цінувати наші національні ресурси, бо українські енергетики щодня ризикують своїм життям заради того, щоби країна жила зі світлом. Професіоналізм та відданість, з якою вони щодня роблять свою важку роботу, має бути відзначена державою після перемоги, а споживачами - вже зараз.

Враховуючі постійні руйнування цивільної інфраструктури, Україна розраховує на термінову допомогу енергетичним обладнанням з боку Європейського союзу.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, у короткостроковій перспективі Україна потребує резервного обладнання для водо-, енергопостачання, зокрема, мобільних станцій очищення води, мобільних станцій опалення, дизельних генераторів, електричних обігрівачів. Близько шести тисяч генераторів вже закуплено, очікується постачання ще 1,3 тисяч.

"Ми порахували, що нам потрібно 4 млрд, євро щоб пережити цю зиму, реконструювати будинки, підтримати сфери охорони здоров'я та енергопостачання. Ми хочемо, щоб мільйон українців повернулися додому до кінця року, і їм потрібні гідні умови", – сказав міністр на Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні.

Відключення поза графіком

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький визнав, що світло можуть вимикати не за графіком, коли в якомусь районі перевищено ліміт використання електрики.

"Іноді відключають енерговузли із найбільшим споживанням для стабілізації енергосистеми. Не завжди це відбувається за графіком", - зазначив він.

В холдінгу ДТЕК повідомили, що в поточній складній ситуації для зручності клієнтів всі адреси, наприклад, в Київській області були розділені на дві черги, для яких постачання світла буде здійснюватися почергово. Крім того, години відключення кожної групи будуть чергуватися щодня для того, аби електропостачання одних і тих же клієнтів не обмежувалося в один і той же час.

"Наприклад, після розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про введення стабілізаційних відключень диспетчер "ДТЕК Київські регіональні електромережі" застосовує тимчасові обмеження відповідно до черги. Наприклад, будинок відключався з десятої до чотирнадцятої, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з вісімнадцяти до двадцяти двох годин і з другої до шостої ранку", - сказала Гурова.

Вона підкреслила, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Для того, щоб українці могли планувати своє життя і заходи з енергозаощадження, у найближчий час енергетикам потрібно розробити і довести до населення більш точні графіки відключень, або дотримуватись заявлених.

Наразі ж багато громадян обгрунтовано скаржаться на не прогнозованість відключень або неточність списків будинків на відключення.

Відповідальність бізнесу та громадян

Енергетики наполегливо закликають українців зменшити використання електроприладів та електроспоживання в оселях у години пікових навантажень: зранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23 години. А підприємців просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Багатьох наших громадян дратує, коли майже на помацки переміщаючись по своїм вуличкам і тротуарам, несподівано потрапляють у, так званий "український ЛасВегас", де яскравими вогнями сяють фасади ресторанів або вже починають вивішувати святкові гірлянди до нового року.

Відповідальні підприємці мають розуміти, що цей "електричний маркетинг" у такі важкі часи недоречний, і навпаки викликатиме обурення у клієнтів, які готують собі їжу при свічках.

Енергетичний експерт Максим Білявський вважає, що простір для економії є не лише у побутових споживачів, але і в секторі комерційного споживання та у місцях загального користування.

"Де є можливість, варто вимкнути вуличне освітлення. Це потрібно зробити, але без впливу на роботу світлофорів, бо може зрости рівень аварійності", - сказав він.

Теж саме стосується і стел автозаправочних станцій. Експерти підрахували, що одна освітлена стела АЗС – дорівнює постачанню світла до 10-12 квартир.

"Мережеві заправки мають зробити акцію по вимкненню стел. Це навпаки допоможе АЗС працювати в період відключень, а користь буде велика. У нас в Україні понад 7 тисяч заправних станцій. Варто уявити, скільки ми можемо зекономити електрики", - сказав Білявський.

Енергетична свідомість та винахідливість

Українці завжди відрізнялися своєю винахідливість, особливо це видно у часи доленосних випробувань. Енергетики нагадують, що найменший рівень споживання електроенергії – уночі. Саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади. Удень категорично не треба вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Крім того, варто надати перевагу енергоощадним та енергоефективним пристроям з маркуванням А, А+, А++ та А+++. Щоб правильно розподілити роботу енергоприладів, потрібно, по-перше, скласти розпорядок свого дня. Також за можливості варто перейти з електричного на газове або опалення від твердопаливного котла.

На думку Білявського, у період пікового навантаження на кожну квартиру має припадати навантаження не більше 500 ватт. Це приблизно, включений холодильник та лампочка накалювання.

В той час, коли працюють бойлер, пральна машина, включені праска та різне кухонне обладнання, все це дає навантаження на мережу по потужності у 2 кіловата.

Для того щоб краще налаштувати споживання у відповідні години експерти радять використовувати "розумні розетки".

"Вони взагалі не дорогі і дають можливість, наприклад, налаштувати таймер на ввімкнення і подачу електричної енергії, наприклад, пральної машини. Так само можна вчинити із бойлером, тому що він споживає 1,7 кіловата, а в період нагрівання ще більше", - порадив експерт Білявський.

Потрібно також зменшити наповнення електрочайника водою, щоб він швидше кип’ятив, або взагалі віддати перевагу підігріванню води та їжі на газу.

Є у наших містах багатоповерхівки, де по будівельним нормам немає подачі природного газу. Відповідно, у разі відсутності світла, їжу можна готувати або підігрівати за допомогою туристичних примусів або сухого спирту.

Також потрібно боротися із вологістю та конденсатом, які виникають на вікнах і інших поверхнях, відразу, бо волога збільшує відчуття холоду та дискомфорту. Найпростіше просто витирати її.

Також для того, щоб не намотувати зайві гроші на лічильниках, можна замінити лампи накалюванні, які споживають від тридцяти до ста ватт, світлодіодними підсвітлювачами. Світлодіоди споживають у 15 разів менше енергії ніж лампочки, проте дають добре освітлення в хаті.

Українці можуть використати тимчасову кризу в енергетиці для того, щоб навчитись правильно заощаджувати. Зараз це допоможе нам вижити та перемогти у війні проти російської держави-терориста. Після - вміння економити допоможе кожній родині зменшити платіжки.

Наразі головним стимулом заощаджувати енергоресурси є тільки свідомість українців. Після перемоги влада неодмінно повернеться до питання введення диференційованих тарифів для споживачів електрики, і тоді енергетичне марнотратство буде лягати тягарем не тільки на совість, але і на наш гаманець. Варто цінувати героїчну працю енергетиків, завдяки якій наша країна, попри всі випробування, залишається зі світлом. Та сподіватись, що стабілізація дозволить їм складати зрозуміли споживачам графіки відключень, які можна хоч якось спрогнозувати.

Ганна Бредіхіна