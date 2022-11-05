Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі.

Замість планових відключень електроенергії у Києві та у низці областей будуть аварійні.

Як наголосили у НЕК "Укренерго", причина таких змін – високе споживання електроенергії, більше, ніж було у четвер та п'ятницю. Через це планові відключення для стабілізації енергосистеми буде недостатньо.

У зв'язку з цим диспетчерський центр НЕК "Укренерго" тимчасово припинив дію графиків погодинних відключень в:

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Києві;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській областях.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", - нагадали у компанії.

Масовані ракетні удари Росії по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, 10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.