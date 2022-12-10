Внаслідок атаки дронів в Одеській області зруйновано кілька об’єктів енергетики.

Частина Херсона внаслідок обстрілів російських загарбників залишилась без електропостачання.

"Внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія", - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Зокрема, вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електропередач знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон та селище Степанівка.

Відео дня

"Електроенергії не мають 2549 абонентів", - додав Янушевич.

Ремонтні бригади енергетиків вже почали відновлювальні роботи.

Відключення світла в Одесі

Також в Одесі через удари ворога по об’єктах інфраструктури відключено всіх споживачів.

"Ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення", - повідомляє компанія ДТЕК.

Зазначається, що сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів.

На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків.

"Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - повідомили у ДТЕК.

Удари РФ по Україні: відключення світла

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники цієї ночі на півдні України запустили 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Сили ППО над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями збили 10 БПЛА.

БпЛА поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електропостачання тисячі споживачів.

Вас також можуть зацікавити новини: