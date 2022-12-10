Частина Херсона внаслідок обстрілів російських загарбників залишилась без електропостачання.
"Внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія", - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
Зокрема, вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електропередач знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон та селище Степанівка.
"Електроенергії не мають 2549 абонентів", - додав Янушевич.
Ремонтні бригади енергетиків вже почали відновлювальні роботи.
Відключення світла в Одесі
Також в Одесі через удари ворога по об’єктах інфраструктури відключено всіх споживачів.
"Ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення", - повідомляє компанія ДТЕК.
Зазначається, що сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів.
На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків.
"Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - повідомили у ДТЕК.
Удари РФ по Україні: відключення світла
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники цієї ночі на півдні України запустили 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.
Сили ППО над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями збили 10 БПЛА.
БпЛА поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електропостачання тисячі споживачів.
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