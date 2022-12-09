У регіонах, в яких об'єкти отримали пошкодження, без перерви триває відновлення

В "Укренерго"заявили, що Росія випустила понад 1000 важких ракет і дронів по об'єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня.

"Ми пережили 8 великих хвиль і більше 10 менших ударів, насамперед завдяки нашим героїчним Збройним силам. У деяких регіонах, в яких об'єкти отримали пошкодження, без перерви триває відновлення", - зазначив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що енергосистема України після останньої ракетної атаки агресора увійшла в стабільний режим функціонування більш швидко, бо система не була сильно розбалансована.

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Атака РФ на енергосистему 5 грудня

5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 з понад 70 ворожих ракет. Це вже восьма масштабна атака на енергооб'єкти України з жовтня.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В "Укренерго" заявили, що враховуючи ситуацію в енергетичній системі на сьогодні, дефіцит потужностей залишатиметься протягом всієї зими. При цьому вийти на планові відключення електроенергії буде можливо через кілька днів.