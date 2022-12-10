Російські дрони-камікадзе атакували енергооб’єкти на Одещині.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 2 дрони вдалося збити в небі над регіоном, проте попадання по об'єкту та пошкодження є.
Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб.
Сили протиповітряної оборони збили два Shahed-136 над Одеською областю, чотири - над Херсонською областю і чотири - над Миколаївською.
Російські удари по Одещині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.
Ракети влучили в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
В Одесі та більшості громад Одеського району після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котелень.
6 грудня в Одесі відновили водопостачання.
8 грудня ситуацію з електропостачанням у місті вдалося стабілізувати.