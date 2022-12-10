Завдано суттєвих руйнувань, залишились без електрики тисячі споживачів.

Російські дрони-камікадзе атакували енергооб’єкти на Одещині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Інформації про постраждалих немає.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 2 дрони вдалося збити в небі над регіоном, проте попадання по об'єкту та пошкодження є.

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб.

Сили протиповітряної оборони збили два Shahed-136 над Одеською областю, чотири - над Херсонською областю і чотири - над Миколаївською.

Російські удари по Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Ракети влучили в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В Одесі та більшості громад Одеського району після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котелень.

6 грудня в Одесі відновили водопостачання.

8 грудня ситуацію з електропостачанням у місті вдалося стабілізувати.

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