"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та можливі вимкнення світла 25 грудня.

Компанія "Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомила, що відключення електроенергії для побутових споживачів у середу, 25 грудня 2024 року, застосовуватимуться не будуть.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йдеться у повідомленні.

Водночас українців просять продовжувати допомагати енергетикам - зокрема, за можливості не використовувати електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.

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У зв'язку з тим, що ситуація в енергосистемі дозволяє не запроваджувати графіки відключень для українців, ані "Укренерго", ані ДТЕК не повідомляють про це на своїх сторінках у Telegram. Роблять вони це "з міркувань безпеки".

Однак щойно ситуація вимагатиме знову вимикати світло для громадян або бізнесу - про це буде повідомлено заздалегідь.

Ситуація в енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв, що для будинків без опалення буде встановлено пільгову фіксовану ціну на електроенергію. "Для побутових споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання чи системи автономного теплопостачання", - зазначив представник уряду у ВР.

Крім того, Володимир Зеленський наголошував на необхідності створити потужну систему протиповітряної оборони в Україні для захисту енергооб'єктів. Для цього, зокрема, потрібні ще щонайменше 19 систем ППО.

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