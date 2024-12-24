Компанія "Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомила, що відключення електроенергії для побутових споживачів у середу, 25 грудня 2024 року, застосовуватимуться не будуть.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йдеться у повідомленні.
Водночас українців просять продовжувати допомагати енергетикам - зокрема, за можливості не використовувати електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.
У зв'язку з тим, що ситуація в енергосистемі дозволяє не запроваджувати графіки відключень для українців, ані "Укренерго", ані ДТЕК не повідомляють про це на своїх сторінках у Telegram. Роблять вони це "з міркувань безпеки".
Однак щойно ситуація вимагатиме знову вимикати світло для громадян або бізнесу - про це буде повідомлено заздалегідь.
Ситуація в енергосистемі України
Раніше УНІАН повідомляв, що для будинків без опалення буде встановлено пільгову фіксовану ціну на електроенергію. "Для побутових споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання чи системи автономного теплопостачання", - зазначив представник уряду у ВР.
Крім того, Володимир Зеленський наголошував на необхідності створити потужну систему протиповітряної оборони в Україні для захисту енергооб'єктів. Для цього, зокрема, потрібні ще щонайменше 19 систем ППО.
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