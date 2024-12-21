Пільгові ціни встановлять для побутових споживачів багатоквартирних будинків, які не мають централізованого або автономного опалення чи постачання газу.

В Україні відтепер встановлено пільгові фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів багатоквартирних будинків без теплопостачання або газифікації. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив представник Кабінету міністрів при Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, пільгові ціни встановлять для побутових споживачів багатоквартирних будинків, які не мають централізованого або автономного опалення чи постачання газу.

"Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії", - зазначив представник уряду у ВР.

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Ціни на електроенергію в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні може подорожчати світло. Зміни тарифів зумовлені необхідністю відповідати вимогам Міжнародного валютного фонду.

Також ми інформували, що у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит народного депутата Олексія Кучеренка зазначалося, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року, тобто до закінчення осінньо-зимового періоду.

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