У Києві нині "лайтова" ситуація з вимкненнями світла. З середи можуть бути введені "суровіші" графіки відключень, попереджає голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.

Нова тактика росіян по нанесенню ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створити критичний режим з енергопостачанням громадам — так званий "острівний режим".

Про це сказав голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Київ24", коментуючи наслідки ударів росіян 17 листопада по об’єктах енегосистеми України.

Він пояснив, що ураження об’єктів передачі електроенергії зробить неможливим видачу її від об’єктів атомної генерації до кінцевого споживача.

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"Ми бачимо, що не завжди спрацьовує той захист (захисні споруди), що був побудований на цих підстанціях. На превеликий жаль, є проблема ударів по об’єктах передачі електричної енергії і це призведе до переходу нашої системи в так званий "острівний режим", де кожна громада, або область в кращому випадку, буде працювати за принципом "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Тому тут достатньо критична може бути ситуація", - зазначив Ігнатьєв.

За його словами, країна-терорист розраховує, що знищить відкриті розподільчі підстанції АЕС, про що вже заявляли в нашій розвідці, і про що наших союзників попереджали МЗС України і президент України Володимир Зеленський. Ворог намагається поцілити по підстанціях "Укренерго", а це зробить неможливим видачу енергії від об’єктів атомної генерації до кінцевого споживача.

Ігнатьєв зауважив, що минулий ранок був "надскладним і надважким" для енергетики України. Внаслідок ударів в різних регіонах відбувається зараз видача електроенергії в мережу по-різному. Згідно з його поясненням, оскільки шляхи транспортування енергії перебиті, "розпалась" централізована система електропостачання.

"Є пошкодження як ліній електропередач, так і окремих підстанцій. В енергетиці важливо не тільки згенерувати енергію, а ще її передати, розподілити до кінцевого споживача. Сьогодні ми бачимо, що в Одессі у нас критична ситуація - там пошкоджено 2 підстанції з 3-х і є район в Одесі, який вже більше доби без електропостачання. Так само це відбувається на Сумщині. Критична ситуація в місті Кривий ріг, оскільки там, за інформацією ДТЕК зупинена Криворізька теплова електростанція", - зазначив він.

Ігнатьєв нагадав, що і в столиці зараз спостерігається дефіцит електричної енергії і діють суттєві обмеження в енергопостачанні.

"А наприклад в Івано-Фпанківській області маємо 2 години обмеження через 4 години, оскільки частково відновлено електропостачання від Бурштинськоє ТЕЦ, є достатньо сонячних електростанцій, гідроелектростанцій в регіоні малих, які забезпечують власні потреби. Якщо брати місто Хмельницький, то там графіки по 4 години обмеження споживачів на добу, оскільки через пошкодження певних об’єктів Укренерго більшість електричної енергії з Хмельницької атомної електростанції постачається лише в Хмельницьку область", - розповів Ігнатьєв.

За його словами, через пошкодження розподільчих підстанцій об’єкти атомної генерації зараз змушені знизити виробіток електроенергії.

Водночас знизились можливості імпорту електричної енергії з-за кордну, тому що суттєво пошкоджена внаслідок російської атаки підстанція Укренерго, яка раніше називалась "Мир", на Закарпатті, зауважив Ігнатьєв

"Це та ракета, яка летіла якраз над Буковелем. Про рівень її пошкоджень поки не має офіційної інформації, але це підстанція, яка на сьогодні забезпечує близько половини імпорту електричної енергії зі Словаччини, Угорщини, Румунії. Якраз ми рятувались імпортом в ранкові-вечірні години. Але, на превеликий жаль, значно зменшився імпорт - більш ніж в 5 разів", - сказав Ігнатьєв.

Таким чином, за його словами, Україна поступово переходить у так званий "острівний режим" видачі електроенергії.

"Тут вже не працюють принципи рівної видачі енергії кожному побутовому споживачу. І кожний регіон має забезпечити електричну енергію в більшості випадків сам для себе", - підкреслив екперт.

Повертаючись до ситуації в Києві він сказав, що сьогоднішні обмеження електропостачання (4 години немає електропостачання, а 6 годин є), за прогнозом багатьох експертів, "лайтовий" графік.

"Напевно з середи будемо мати погіршення ситуації. Оскільки зменшиться генерація від сонячних електростанцій, оскільки заходить потужний циклон на територію України, задощить і засніжить, і будуть температури вже від’ємні. Тому в місті Київ можуть бути введені більш сурові графіки обмеження - це 4 через 4, або навіть 6 через 4 години", - попередив Ігнатьєв.

Масована комбінована атака Росії по України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 листопада після кількамісячної перерви росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, у повітряному просторі Україні було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

Росіяни застосували ракети:

- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

- 1 балістична ракета "Іскандер-М";

- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. В Міненерго заявили, що РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У низці областей через атаку були запроваджені екстрені відключення, пізніше в окремих регіонах були застосовані графіки відключень.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко після відбитої атаки РФ 17 листопада сказав, що Росія накопичила ракети для кількох раундів масованих ударів по території України.

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