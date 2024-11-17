Росія накопичила ракети на декілька масованих обстрілів, - ЦПД

Крім того, ворог продовжує процес накопичення ракетних запасів.

Росія накопичила ракети для кількох раундів масованих ударів по території України. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Ворог зробив запаси ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Україна знає про стратегію ворога і готова", - заявив Коваленко.

За його словами, зараз ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки. Втім, оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності. Українська ППО результативно відпрацювала під час атаки.

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Ракетний удар по Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 листопада, армія Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області, у різних містах лунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом окупанти запустили близько 120 ракет та 90 дронів. Сили Протиповітряної оборони України знищили понад 140 повітряних цілей.

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