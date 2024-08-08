Увечері обмеження застосують для бізнесу та промисловості.

У четвер, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Про це в Telegram повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

В "Укренерго" назвали такі причини застосування обмежень:

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дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

Громадян та бізнес закликали раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

Ситуація в енергетиці

Варто зазначити, що30 липня вперше з початку минулого місяця не застосовувались графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії. Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

До того ж уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.

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