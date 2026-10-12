РФ порушила анонсоване Трампом енергетичне перемирʼя: Зеленський пообіцяв відповідь

Москва також повинна продемонструвати, що погоджується на це енергетичне перемир’я.

Російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові одразу після публікації президента США Дональда Трампа про домовленість щодо енергетичного перемирʼя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Варшавського форуму безпеки.

Президент наголосив, що Україна підтримує ідею запровадження енергетичного перемир’я. Водночас він додав, що Москва також повинна продемонструвати, що погоджується на це енергетичне перемир’я. Президент також наголосив, що якщо РФ не погодиться на енергетичне перемир’я – Україна дасть відповідь окупантам.

Президент також відреагував на угоду щодо дизельного пального між РФ та США:

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"Чому США не укладає угоду з Україною щодо дизельного палива? Давайте запропонуємо Україні угоду щодо дизельного палива. Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Давайте це зробимо. Для нас важлива електроенергія. Якщо вони не можуть гарантувати захист нашої енергетичної мережі, ми не будемо реагувати на їхню дизельну інфраструктуру. Для нас електроенергія означає насамперед допомогу людям". - наголосив він.

Під час виступу президент також прокоментував удари по російських дата-центрах, зауваживши, що після цього в українських соцмережах стало менше ботів:

"Коли наші удари досягли центрів обробки даних "Яндекса", у соціальних мережах стало менше ненависті, менше розбрату та менше провокацій. Оскільки ботів стало менше, цілком зрозуміло, звідки вони походили", - зауважив він.

Що відомо про енергетичне перемирʼя

Раніше про те, що Україна та РФ нібито досягла домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичному сектору, повідомив президент США Дональд Трамп. Він також закликав сторони не порушувати перемирʼя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зупинки ударів по енергетичному сектору РФ, якщо Москва зробить так само. Водночас він наголосив, що Київ раніше давав низку пропозицій РФ, однак Кремль завжди відмовлявся від них.

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