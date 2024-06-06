Взимку ситуація буде значно важчою, ніж протягом літнього періоду.

Ситуація в Україні йде до енергетичної катастрофи, відключення світла триватимуть. Про це сказав директор "Укргідроенгерго" Ігор Сирота.

"Їхня нерішучість (партнерів, – ред.) місяць-два буде мати великі наслідки. Ми не зможемо відновитися так швидко, тому що будь-яке обладнання, яке пошкоджене, не все, на жаль, виробляється в Україні. Термін вироблення обладнання – від 6 до 16 місяців. Ми розуміємо, до чого все йде. Все йде просто до енергетичної катастрофи. І тому світ повинен дуже швидко реагувати на ці речі", – пояснив Сирота в інтервʼю "Ми – Україна".

За його словами, взимку ситуація буде значно важчою, ніж протягом літнього періоду. При цьому до зими відключення світла зберігатимуться.

"Ми проживемо з будь-якими відключеннями – плановими, аварійними – до зими. Чому? Тому що жара це не мороз. І в нас на сьогоднішній день 16-17 годин світлого дня. Вісім годин – це сутінки і ніч. А зимою це ж буде навпаки – 8 годин світла, 16 – темно. І плюс мороз. Тобто пережити літній період набагато простіше, ніж зимовий. Тому звичайно, що енергетики працюють 24/7. Повірте, коли ракетний удар, щойно закінчується повітряна тривога, всі заходять і починають працювати, починають відновлювати", – резюмував він.

Ситуація в енергосистемі України

Увечері 6 червня у Києві та низці областей України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною стало перевищення лімітів споживання. Аварійні відключення запровадили у 12 областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Харківській.

Видання NYT наголошує, що Україна не встигне відновити потужності до зими. Зазначається, що, за оцінками енергетиків, з початку війни Україна втратила близько половини своїх потужностей з виробництва електроенергії.

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