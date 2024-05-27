Серед них - Верховна Рада, ТЦК та державні заклади охорони здоров’я.

Опубліковано перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання.

Відповідну постанову "Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності" опублікував Кабінет міністрів України. Так, до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, відносяться:

об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;

заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;

підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі:

органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

Зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.

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