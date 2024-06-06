Нестача електроенергії становить смертельний ризик взимку.

Російські ракетні удари та атаки безпілотників на українські електростанції та підстанції серйозно похитнули енергетичну інфраструктуру країни. Ситуацію погіршує плановий ремонт двох енергоблоків АЕС і літня спека, яка спонукає людей вмикати кондиціонери.

Як пише The New York Times, українська влада була змушена розпорядилася про повне відключення електроенергії по всій країні на цей тиждень, що більш агресивний захід, ніж регіональні та нерегулярні відключення, які були на початку цієї весни.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит електроенергії в країні цього тижня буде "досить серйозним". Згодом у компанії зазначили, що у вівторок аварійне відключення електроенергії було застосовано в семи з 24 областей України.

Відео дня

Втрата потужностей з виробництва електроенергії

Нестача електроенергії влітку може призвести до спеки в квартирах і становить більш смертельний ризик взимку. Масове відключення електроенергії в Україні викликало занепокоєння щодо того, що буде з настанням холодної погоди, коли використання опалювальних приладів збільшить навантаження на енергосистему. Експерти попереджають, що електростанції зазнали занадто великої шкоди, щоб її відремонтувати до того, як у грудні настане мінусова температура.

"Ситуація навіть гірша, ніж була минулого року", — сказала Олена Лапенко, експерт з енергетичної безпеки DiXi Group, українського аналітичного центру.

За її підрахунками, навіть за помірних температур і відсутності нових атак Росії на енергомережу Україні не вистачатиме 1,3 гігават під час пікового споживання цього літа. Це близько десятої частини споживання енергії в години пік.

Кампанія Росії проти енергомережі, яка почалася наприкінці березня, виявилась більш руйнівною, ніж раніше, тому що Москва вдосконалила свою тактику, стріляючи більшими та складнішими ракетними обстрілами.

За оцінками енергетиків, з початку війни Україна втратила близько половини своїх потужностей з виробництва електроенергії. Більшість теплових і гідроелектростанцій країни були знищені, що створює серйозну проблему, оскільки вони забезпечували додаткові генеруючі потужності, необхідні для задоволення попиту в періоди пікового споживання.

Колишній міністр енергетики України Ольга Буславець заявила, що зараз країна значною мірою залежить від своїх атомних електростанцій, які постачають основну частину електроенергії в країні, але не можуть задовольнити піковий попит.

DiXi Group вважає, що немає достатньо часу, щоб відновити достатні генеруючі потужності до настання зими. За словами голови аналітичного центру Олени Павленко, Україні потрібно запасне обладнання, наприклад трансформатори, для відновлення підстанцій. Наразі наша країна сподівається отримати запчастини з виведених з експлуатації ТЕС Німеччини.

Одним зі способів вирішення проблеми могло б стати встановлення газотурбінних мобільних електростанцій по всій країні, але на це потрібно багато часу - до року.

Відключення світла

Україна, яка зазвичай є чистим експортером електроенергії, зараз імпортує рекордні обсяги від своїх сусідів, включаючи Румунію, Словаччину та Польщу. Однак навіть цього недостатньо, щоб компенсувати втрати електроенергії.

Це змусило українську владу запровадити планові відключення електроенергії по всій країні, щоб спробувати стабілізувати енергомережу.

Керівник київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко заявив, що енергомережі повністю не відремонтують щонайменше два роки.

"Ми розуміємо, що наступні два роки нам потрібно бути готовими до щоденних відключень як до норми, а не до критичної для нас ситуації. Чесно кажучи, все, що ми можемо зробити, це звикнути до цього як до нормального стану речей", – сказав він.

Стан української енергосистеми

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла по Україні влітку можуть тривати по 10 годин. За його словами, Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу гідроелектростанцій.

Відключення електроенергії у побутових та комерційних споживачів у Києві масштабніші, ніж в решті регіонів. Це пов’язано із більшою кількістю критичних об’єктів, які не можна вимикати, розповів у Фейсбук директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Вас також можуть зацікавити новини: