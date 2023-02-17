У деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками.

На вихідних, 18 і 19 лютого, в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла за графіками.

"18-19 лютого у деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", - повідомляє група ДТЕК у Telegram.

За даними ДТЕК, відключення можливі в суботу з 9:00 до 22:00 в частині лівого берега і у Голосіївському районі; в неділю з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

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Через ремонти у Київській області відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватися з 6:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні - що повідомлялося

Ремонти пошкоджених внаслідок ворожих атак енергооб'єктів можуть тривати багато місяців, окремі регіони іноді знову будуть без електропостачання, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури не припиняються, і "розслаблятися ще дуже рано":

"Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті".