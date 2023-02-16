Фахівці вже займаються ремонтом на місці аварії.

У Голосіїському районі Києва у четвер, 16 лютого, задіяли екстренні відключення електроенергії у зв'язку з аварією на лінії електропередач.

Як повідомили у прес-службі ДТЕК, на енергообладнанні Київтеплоенерго, яке живить транзитні лінії, трапилась аварія. У зв'язку з цим в роботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці.

"Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується. Тому НЕК Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для частини споживачів району відключення будуть відбуватися за графіком, що розміщений на сайті ДТЕК Київські електромережі, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання", - пояснили у ДТЕК.

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Зазначається, що фахівці вже займаються ремонтом на місці аварії та намагаються у найближчі строки ліквідувати її.

Відключення світла в Україні

Сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Попри це в Україні достатньо обсягів виробленої електроенергії для забезпечення потреб споживачів.

У КМВА повідомили, що 17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.

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