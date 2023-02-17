Разом з тим дефіциту електроенергії в енергосистемі на сьогоднішній день немає.

Ремонти пошкоджених внаслідок ворожих атак енергооб'єктів можуть тривати багато місяців, окремі регіони іноді знову будуть без електропостачання.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури не припиняються, і "розслаблятися ще дуже рано".

"Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет та дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті", - сказав він.

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"Попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців. Потрібно розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу будуть повертатися до відключень", - попередив прем'єр.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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