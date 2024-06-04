Українцям треба бути готовими до тривалих відключень електрики вже цієї зими.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що наступної зими в Україні можливі відключення електроенергії по 10 годин на добу.

За його словами, підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація в енергетиці надскладна вже зараз, на початку літа, і взимку вона буде ще складнішою.

"Середньостатистичний сценарій – це при температурі за мінус десять градусів, ми можемо бути зі світлом по 12-14 годин, а по 10 годин на добу ми можемо бути без світла", - сказав депутат в ефірі Київ24.

Відео дня

Він також відмітив, що треба думати не тільки про тарифи на світло, а й про те, як приготуватись до важкої зими. Оскілки ворог продовжує завдавати прицільних ударів про енергосистемі України.

Стан української енергетики - отсанні новини

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби, а його обсяг буде вищим, ніж 3 червня. Причинами є зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

3 червня стало відомо, що Російська Федерація знищила понад 9 ГВт української генерації.

Вас також можуть зацікавити новини: