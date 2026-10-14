Аварійні відключення поширились на весь Київ: частина Правого берега без світла і води

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії.

Частина Правого берегу Києва залишилася без світла через аварію. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Правий берег Києва: частина домівок залишилась без світла через аварію. Графіки відключень в столиці наразі не діють", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над покращенням ситуації.

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В свою чергу, Київводоканал повідомляє про перебої з водопостачанням у кількох районах Києва. Через знеструмлення окремих водопровідних об'єктів столиці відбулося аварійне припинення роботи насосного обладнання.

"Шевченківський та частково Солом’янський райони: знижений тиск у водопровідній мережі. Печерський район: у верхній частині району тимчасово відсутнє водопостачання, у нижній частині спостерігається зниження тиску", - повідомили у пресслужбі.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

14 жовтня через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у Києві та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях. Зокрема, вранці у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії у пʼяти районах – Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського.

За словами президента Володимира Зеленського, упродовж ночі Росія застосувала проти української енергетики та критичної інфраструктури 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що Україна підходить до опалювального сезону, і споживачам варто звикати до "зимових" графіків відключення світла, коли електроенергія буде відсутня щонайменше 8 годин на добу.

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