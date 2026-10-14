Росія залишила без світла жителів Києва та семи областей: як діятимуть графіки

Знеживленими залишаються понад 600 тисяч українців і ситуація може погіршитись.

Через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у Києві та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Сьогодні вночі та вранці Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі. Під атакою опинилися електростанції, об’єкти систем передачі та розподілу електроенергії в Києві, Київській області та на Харківщині", – написав він, додавши, що ремонтні бригади вже розпочали відновлення електропостачання.

За словами президента Володимира Зеленського, упродовж ночі Росія застосувала проти української енергетики та критичної інфраструктури 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів.

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"Щонайменше 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики. Можуть бути й більші відключення", – написав український президент.

Як повідомляє "Укренерго", щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, у частині областей сьогодні до кінця доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження можуть охоплювати до двох черг відключень (це означає відключення до 8 годин).

В "Укренерго" додали, що рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 14 жовтня він залишався на рівні попереднього дня, 13 жовтня.

Перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних ресурсах операторів систем розподілу. Споживачам рекомендують стежити за оновленнями на сайті або сторінках обленерго свого регіону.

Російська атака на Україну 14 жовтня – останні новини

У ніч проти 14 жовтня Росія атакувала кілька українських міст балістичними ракетами. У Києві та області пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали кілька енергетичних об’єктів Києва.

Після нічної російської атаки в Дарницькому та Печерському районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту. Затримуються трамваї, а частину тролейбусів і автобусів перенаправили на змінені маршрути.

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