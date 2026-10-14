Графіки більше не діють: у Києві екстрено вимикають світло після атаки РФ

Через наслідки російської атаки в частині столиці запровадили аварійні відключення електроенергії. Звичні графіки тимчасово не діють.

У Києві через російську атаку запровадили аварійні відключення електроенергії у пʼяти районах, повідомляє ДТЕК.

Це торкнеться Дарницького, Дніпровського, Печерського, Солом’янського та частини Голосіївського районів. У зазначених районах стабілізаційні графіки тимчасово не діють. Електроенергію вимикають в аварійному режимі через наслідки ворожої атаки.

"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки", - зазначили в ДТЕК.

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Мешканцям зазначених районів варто враховувати можливі перебої з електропостачанням і стежити за подальшими повідомленнями енергетиків.

Оновлено о 09:35. Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці, повідомляє Київводоканал.

Через це мешканці Печерського району можуть відчувати понижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність водопостачання. Система водовідведення міста працює в штатному режимі.

Ворожа атака на Київ - останні новини

В ніч на 14 жовтня Росія запустила балістичні ракети по кількох містах України. У Києві та області пролунали вибухи, повітряну тривогу оголосили через ракетну загрозу.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці. Внаслідок атаки ворога є один постраждалий в Дарницькому районі столиці. Медики його госпіталізували. Крім того, у Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває.

Псля нічної російської атаки в столиці тимчасово призупинили рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Також затримуються трамваї, а частину тролейбусів і автобусів направили за зміненими маршрутами.

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