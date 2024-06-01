Атака 1 червня стала шостим масованим ракетно-дроновим ударом по енергетичних об’єктах з 22 березня.

Через нічну ракетну атаку графіки відключень світла, заплановані на 1 червня, можуть змінюватися. Ворог знову вдарив по енергооб'єктах.

"Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

У відомстві зазначили, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Атака стала шостим масованим ракетно-дроновим ударом по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.

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За даними Міненерго, енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Ракетна атака РФ 1 червня - що відомо

В ніч на 1 червня російські загарбники завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. В результаті протиповітряного бою було збито 81 повітряну ціль.

Міністр енергетики Герман Галущенко вранці повідомив, що було атаковано енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

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