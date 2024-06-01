Окупанти вночі застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ.);

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

Відео дня

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту", - зазначив командувач ПС Микола Олещук, подякувавши підрозділам за роботу.

Нічний удар по Україні - що відомо

Вранці 1 червня стало відомо, що росіяни вдарили по українській території ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що вибухи лунали, зокрема, в Запоріжжі та Вінниці.

Згодом стало відомо, що окупанти здійснили масований удар по нашій території. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти, розташовані у п'яти областях.

Атаковано енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

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