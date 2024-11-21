У Києві та області змінили графіки відключень: коли не буде світла 21 листопада

Зазначається, що зранку додали одну чергу відключень.

У Києві та області скасували аварійні відключення, але водночас повернули стабілізаційні графіки за групами. За вказівкою "Укренерго" в столиці додали ще одну чергу до 11:00.

Так, за розпорядженням НЕК сьогодні, 21 листопада, з 07:00 до 23:00 діють стабілізаційні відключення електроенергії.

"Будь ласка, економно споживайте електроенергію - це допоможе знизити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень. Дякуємо за ваше розуміння та підтримку", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

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Актуальні графіки відключення світла 21 листопада в Києві:

1 група - світла не буде з 10:00 до 14:00 та 19:00 до 23:00;

2 група - з 10:00 до 14:00;

3 група - з 13:00 до 17:00;

4 група - з 13:00 до 17:00;

5 група - з 8:00 до 11:00 та 16:00 до 20:00;

6 група - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Актуальні графіки вимкнення світла на 21 листопада в Київській області:

1 група - світла не буде з 9:00 до 13:00 та 18:00 до 20:00;

2 група - з 9:00 до 13:00 та з 18:00 до 23:00;

3 група - з 12:00 до 16:00;

4 група - з 12:00 до 16:00;

5 група - з 7:00 до 10:00 і 15:00 до 19:00;

6 група - з 7:00 до 10:00 та 15:00 до 19:00.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

Вранці 21 листопада російські окупанти здійснили масовану ракету атаку на Україну. Пресслужба ДТЕК повідомила, що екстрені вимкнення світла запроваджено в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, обленерго повідомили про екстрені відключення світла в Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

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