Ракетна атака РФ: у Києві та кількох областях запровадили екстрені відключення світла

Лише в одному регіоні вже скасували запровадження аварійних відключень електроенергії.

Вранці четверга, 21 листопада, російські окупанти здійснили масовану ракету атаку на Україну. У низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, екстрені відключення світла через ранкову атаку Росії запроваджено у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Ці заходи відбуваються за вказівкою Укренерго.

Крім того, обленерго повідомили про екстрені відключення світла у Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Втім, за оновленими даними, на Житомирщині екстрені відключення скасовано.

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Масована атака на Україну 21 листопада

Як повідомляв УНІАН, близько 5 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Згодом стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу.

Крім того, ворог підняв у повітря Ту-95. О 5:47 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракет Х-101 в районі Енгельсу. Пускові маневри здійснювались двома хвилями.

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