Росія використовує обмеження Starshield для ударів по підстанціях, - Зеленський

Він розраховує, що ці обмеження будуть зняті.

Через обмеження у швидкості роботи терміналів Starshield українські підстанції страждають від ударів російських "Шахедів". Про це у своєму Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що лише за поточний тиждень Росія застосувала проти України понад 2 тисячі 300 ударних дронів, 1 тис. 590 авіабомб та 15 ракет різних типів.

"Жорстокі удари, яким важко протидіяти. Вночі та вже вранці росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпровщині, Харківщині та Запоріжжі. Росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. Відомо про 16 людей, які постраждали", - підкреслив глава держави.

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Він додав, що росіяни ціляться по підстанціях "Шахедами". "І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр за годину (100 миль за годину) і не наздоганяють російські реактивні "Шахеди".

"Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", - написав Зеленський.

Обмеження Starshield - новини

12 листопада стало відомо, що вже кілька днів швидкість супутникового сигналу StarShield сповільнена, і Україна поки не отримала відповіді, чому це відбулося.

Раніше Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор, висловив думку, що для української протиповітряної оборони обмеження в роботі Starshield є не настільки критичними, оскільки Сили оборони й надалі збивають значну кількість ворожих цілей, а саме 80-85 %.

Водночас Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, висловив думку, що ніщо не може повноцінно замінити Україні відсутність Starlink, оскільки це наймасовіша мережа супутників.

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