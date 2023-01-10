Більше світла: як зменшити платіжки за електроенергію та ефективно подолати темряву

В Україні стартувала програма, яка дозволяє безкоштовно обміняти прожерливі "лампочки Ілліча", які використовуються ще з радянських часів, на сучасні енергоефективні LED лампи. УНІАН спробував розібратись, як можна скористатись програмою та яка від цього буде користь для всієї країни.

Більшість українців зустріли ці новорічні та різдвяні свята зі світлом. Стабільність постачання електрики в наші домівки значно покращилась попри новорічні ракетно-дронові "привітання" кривавих російських загарбників.

Завдяки професіоналізму наших захисників, які завадили новим руйнуванням енергосистеми, та винахідливості вітчизняних енергетиків були перерозподілені наявні обсяги енергії, що в підсумку дали додаткові години світла побутовим споживачам.

Після аномально теплого початку року в Україну знову повернулися холоди, що підвищує енергоспоживання та дає додаткове навантаження на місцеві електромережі.

"Найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити в повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема й найпотужнішої - Запорізької АЕС, - зазначили в "Укренерго".

Перевищення встановлених лімітів споживання в регіонах та столиці призводить до застосування аварійних обмежень. До того ж ворог також може продовжити спроби нанести максимальну шкоду нашій енергетичній системі.

Отже, щоб залишитись зі світлом, українці мають не тільки сподіватись на гарну роботу героїчних Збройних сил, які вдень і вночі за будь якої погоди захищають небо та землю Батьківщини, та майстерність працелюбних енергетиків, а і допомагати галузі заощадливим споживанням.

Варто нагадати, що війна спричинила пошкодження більшості об’єктів генерації – теплових та гідроелектростанцій. Крім того, частина нашої енергосистеми опинилася в окупації, зокрема, найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС потужністю шість гігават, яка виробляла третину всієї електроенергії в країні.

На сьогодні в країні в середньому споживається 13 гігават, але ж у пікові години і морозні дні споживання може зростати до 16-17 гігават. Тільки в Києві споживання складає приблизно 1,2 гігават. В умовах відсутності обстрілів в енергосистемі постійно зберігається дефіцит в розмірі 20-25 відсотків. Тобто Україні не вистачає мінімум більше трьох гігават потужності, які неможливо швидко відновити.

Нові можливості економії

Для економії спожитої електроенергії та відповідно зменшення платіжок за світло в нашій країні з 1 січня 2023 року з’явилась нова можливість.

З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати п’ять світлодіодних (LED) ламп замість старих ламп розжарювання, які в народі за радянські часи називали "лампочкою Ілліча". В такий спосіб кожен, хто ще живе зі старими енергетичними звичками, може зробити свій внесок у стабільну роботу енергосистеми України.

Кожна лампочка розжарювання споживає від 60 до 100 ват, а LED-лампочка – тільки чотири – п’ять ват, тобто в п’ятнадцять разів менше. Наприклад, якщо сім’я з трьох людей щоденно використовує п’ять ламп розжарювання протягом п’яти годин на день, то за місяць вони витрачають приблизно 180 гривень тільки за освітлення. Враховуючи, що заміна ламп буде безкоштовною, то щомісячна чиста економія складе близько 150 гривень. За рік це вийде на вагомі 1800 гривень!

Щоб скористатися програмою, потрібно попередньо залишити заявку у цифровому додатку "Дія", потім прийти у відділення "Укрпошти" та обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

"Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю. Точно - січень, лютий, березень", – сказала перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, заміна "старих" ламп на енергоощадні LED-лампи, може допомогти країні споживати на 7-10 відсотків менше електроенергії в момент пікового навантаження.

Уряд розраховує, що за цей час українці замінять в своїх оселях 50 мільйонів застарілих лампочок. Наразі відомо, що заміну тридцяти мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз в якості гуманітарної допомоги, щодо решти коштів ситуація поки неясна.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що масове використання енергоефективних ламп в Україні дійсно дасть масштабний економічний ефект.

"Економічний ефект може складати від 500 мегават до одного гігавату в межах країни. Бо переважна більшість бюджетних організацій і побутових споживачів, десь 60 відсотків, продовжують використовувати лампи розжарювання", - сказав він.

В Міністерстві реінтеграції підрахували, що п’ятдесят мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Білявський вважає, що перші результати програми будуть відчутні вже в лютому.

"Для нас це буде еволюційний стрибок. Країни Європейського союзу пройшли через цей шлях, і тут нічого дивного немає", - пояснив експерт.

Проте, питання утилізації п’ятдесяти мільйонів ламп залишається відкритим. Зрозуміло, шо державі варто направити вилучені лампочки на переробку. Але як це зробити в наших складних умовах сьогодення?

Потреба у роз’ясненнях та вдосконаленні проекту

Проте деякі українці поки скептично віднеслись до реалізації дійсно корисного та масштабного загальнонаціонального проекту з обміну лампочок.

По-перше, варто зазначити, що у великих містах значна частина мешканців вже і так давно перейшли на енергозберігаючи лампи.

"У нас енергоефективні лампи вже давно стоять. У моїх батьків в Рівному так само. Щоб скористатися цією програмою, нам хіба що потрібно купити дешеві лампи розжарювання і обміняти їх на безкоштовні LED-лампочки", - сказала броварчанка Катерина.

Іншою проблемою може стати слабка інформаційна кампанія про цей проект: хтось щось чув, але як працює обмін – не знають.

"Закінчується перша декада січня. На пошті ніяких вказівок нема. В "Дії" все обшукала, нічого не знайшла. І ще, в більшості уже давно нема звичайних лампочок, а якщо десь у пенсіонерів є такі, через заморочки з реєстрацією мало хто цим займатиметься", - повідомила мешканка Полтавської області Ольга.

Старі енергозатратні лампи ще використовують переважно в селах і невеличких населених пунктах нашої країни, у різних організаціях та установах. І є висока вірогідність того, якщо людина ще не перейшла на використання енергоефективних ламп, то про цифровий додаток "Дія" у смартфоні вона, скоріше, і не чула, чи не має смартфону.

При цьому, згідно з урядовим планом, отримати нові енергоефективні лампи можна тільки попередньо замовивши їх в застосунку "Дія". Тобто деякі бабусі і дідусі зможуть це зробити хіба що із допомогою своїх дітей та онуків.

Тож, щоб українці дійсно масово почали замінювати старі лампи на нові, влада повинна спростити спосіб їх отримання, щоб це можна було зробити і тим, хто не має смартфонів.

По-друге, останні місяці українці все частіше скаржаться на завантаженість відділень "Укрпошти". Щоб отримати посилку, вишукуються великі черги аж з вулиці, які повільно рухаються через брак операторів та технічну недосконалість. А що ж буде, коли поштові відділення будуть додатково завантаження ще видачою лампочок?

"У нашому відділенні працює одне віконце, воно завалене посилками, дівчата не встигають розбирати. Люди стоять до нас у черзі по півтори години і постійно скаржаться. Якщо ще і лампочки на "Укрпошту" повісять, то я не знаю взагалі, як ми справлятимемось", - написав у Facebook працівник "Укрпошти" Олег.

Проте, щоб налагодити роботу будь яких державних програм потрібен час і професійна роз’яснювальна та організаційна робота: щоб люди про неї дізнались і щоб було бажання доопрацювати механізм на більш зручний та ресурси на втілення його в життя.

Прощання з "лампочками Ілліча"

Для того, щоб важлива державна програма дійсно мала позитивний ефект для енергосистеми і всієї національної економіки, наші громадяни повинні свідомо відмовитись від ламп старого зразка. І використовувати в побуті та на виробництвах лише енергозберігаючі світлодіодні джерела.

Експерти вважають, що наступним кроком після масової заміни старих ламп на нові має бути перебудова існуючих підприємств в Україні, які досі виготовляють лампи розжарювання, на LED виробництво. Бо у Європі це зробили ще десять років тому.

В Україні лампи розжарювання досі замовляють на тендерах підприємства та установи, їх виробляють, а самі лампи і досі активно продаються у роздрібних мережах. Цьому треба покласти край. Наприклад, повністю заборонити їх купівлю за державний та муніципальний кошт.

Відповідні органи мають проконтролювати щоб магазини прибрали з полиць старі типи ламп. Бо вони не тільки не відповідають регламенту Євросоюзу про екодизайн споживчих товарів, а ще і заважають нашій країні тримати енергетичну стійкість, марнуючи важливі зараз кіловати електроенергії.

Загалом, держава організувала гарну можливість для українців: замінивши лампи можна зекономити на рахунках за світло і ще й допомогти вітчизняній енергосистемі. І все це безкоштовно.

Вже в лютому стане відомо, наскільки українці були активними на шляху до енергоефективності та як влада змогла покращити роботу з обміну лампочок для всіх категорій населення.

Звичайно, для економії електроенергії не варто забувати і про обережне використання побутових електроприладів. Найбільш "прожерливою" до електрики є побутова техніка: електроплити споживають від чотирьох до семи кіловат, а електрообігрівачі, бойлери, пральні машини і електрочайники біля 1,5-2,5 кіловат.

Не варто забувати і про інші прості правила: вимикати енергоємні прилади та освітлення в кімнатах, де немає людей. Коли з’являється світло, не можна включати відразу декілька енергоємних приладів одночасно - тільки почергово. А "розумну" техніку варто запрограмувати на роботу в ночі, адже нічний після 23 години тариф у два рази менший за денний. В залежності від обсягу споживання за місяць – 72 або 84 копійки за кіловат.

До речі, в цьому році українцям не варто боятися підвищення тарифів на електроенергію. Уряд зобов’язався стримати зростання цін до кінця війни і ще шість місяців після перемоги. Проте це не означає, що можна марно витрачати енергоресурс, який здобувається титанічною працею енергетиків.

Попри прихід на нашу землю морозної погоди українці можуть продовжити економити електроенергію, не тільки через стабілізаційні і аварійні відключення, а і завдяки своїй винахідливості та свідомості.

Ті, у кого є можливість, варто допомагати стати більш освіченими у важливій енергетичній сфері літнім людям та всім українцям, які потребують нашої підтримки. Бо сила, єдність і світло в душі – це те, що відрізняє нас від наших ворогів.

Ганна Бредіхіна