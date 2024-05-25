У компанії кажуть, що обмеження споживання для усіх категорій споживачів не очікується.

У неділю, 26 травня, відключень електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повіомили у прес-службі Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - зазначили у компанії.

Водночас енергетики додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та оператору енергосистеми компанії "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, необхідно зробити так, щоб графіки вимкнень споживачів були "раціональними, справедливими та рівномірними".

Також УНІАН повідомляв, що "Укренерго" закликає готуватися до непростої зими. Як сказав голова правління компанії Володимир Кудрицький, на відновлення пошкоджених електростанцій підуть не дні і не тижні - йдеться про місяці, а для деяких енергоблоків - про роки.

Внаслідок атак російських окупантів енергосистема України втратила 8 ГВт потужностей. Через це наша країна продовжує рекордний імпорт електроенергії з Європи. При цьому максимальна можливість на імпорт складає 1,7 ГВт, і цього не вистачає для повного покриття дефіциту.

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