Найперше планують відключати за найбільші борги, які накопичились за великий період часу.

Початок відключень електроенергії за борги планують на кінець січня. Про це завив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

"Перші відключення почнуться десь 29 січня", – зазначив він.

За його словами, компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати.

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"Що стосується попередження як офіційного документу, то його розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. У людини є час, а за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження і у людини є ось цих 10 днів для того, щоб вийти із ситуації і заплатити борг", – розповів він.

Коваленко підкреслив, що відбувається рейтингування боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій – це "глибина боргу", тобто тривалість періоду несплати за електроенергію.

Він підтвердив, що розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.

Однак боржники, які не мають змоги сплати, можуть звернутись для укладання договору-розстрочки, який передбачає встановлення графіку погашення боргу для конкретної людини.

Якщо ж світло вимкнуть, то для відновлення електропостачання потрібно сплатити борг, а також розрахуватись за підключення. В такому випадку протягом 5 днів буде підключено абонента до постачання.

Відключення світла за борги

Як повідомляв УНІАН, 9 січня стало відомо, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що уряд ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. Гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів. Тому уряд прийняв таке рішення.

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