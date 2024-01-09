Все через збільшення кількості необґрунтованих неплатежів.

Уряд ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі, розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефір телемарафону.

За його словами, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися "злетіти із субсидії" за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Разом із тим було видно, що платники, які є достатньо забезпеченими, почали зловживати нормами й накопичувати борги за електроенергію.

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"Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити й мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати й за це нічого не буде", - сказав Герус.

Він повідомив, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів. Тому уряд прийняв таке рішення.

Ситуація з комунальними послугами

Після повномасштабного вторгнення РФ Кабмін заборонив нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати населенням. Крім того, заборонили припиняти або призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати або оплати не в повному обсязі.

Втім, 9 січня стало відомо, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Також найближчим часом в Україні можуть запровадити планові відключення електроенергії. Ймовірно, вони матимуть вибірковий характер та застосовуватимуться у пікові години навантаження на енергосистему.

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