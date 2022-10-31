За словами президента, дефіцит генерації все ще зберігається.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження в Україні мають тривати.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні наприкінці 249-го дня війни.

"Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя та область, Миколаїв та область. Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо", - сказав він.

Відео дня

Загалом, за словами Зеленського, по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня.

"Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження мають тривати", - наголосив президент.

Відлюкчення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня вранці відключень енергопостачання по Україні не було.

В "Укренерго" пояснили, що у вихідні споживання знижується, оскільки велика кількість офісів не працює і люди починають користуватися рядом приладів пізніше, ніж в робочий день.

Для відновлення нормальної роботи мереж та їхнього енергоживленню потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт.

30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що заклик заощаджувати електроенергію буде актуальним протягом усього опалювального сезону.

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