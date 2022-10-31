Президент Володимир Зеленський наголосив, що бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження в Україні мають тривати.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні наприкінці 249-го дня війни.
"Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя та область, Миколаїв та область. Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо", - сказав він.
Загалом, за словами Зеленського, по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня.
"Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження мають тривати", - наголосив президент.
Відлюкчення світла в Україні
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня вранці відключень енергопостачання по Україні не було.
В "Укренерго" пояснили, що у вихідні споживання знижується, оскільки велика кількість офісів не працює і люди починають користуватися рядом приладів пізніше, ніж в робочий день.
Для відновлення нормальної роботи мереж та їхнього енергоживленню потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт.
30 жовтня в "Укренерго" повідомили, що заклик заощаджувати електроенергію буде актуальним протягом усього опалювального сезону.