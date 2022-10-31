У компанії енергосистему України називають "пораненою".

Заощадження електроенергії в Україні буде актуальним закликом весь опалювальний сезон.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з організмом живим. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив він.

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За словами Кудрицького, для того, щоб заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, а достатньо просто не вмикати світло в порожніх приміщеннях, користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно, користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23 вечора, коли навантаження на енергосистему спадає. Він зауважив, що це стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.

"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики"- підсумував Кудрицький.

Атака на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, масштабні відключення в Україні почалися після того, як протягом 10-12 жовтня Росія завдала масованих ракетних та авіаційних ударів, у тому числі й по енергетичних об’єктах.

Через атаки було зруйновано третину електростанцій, серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

Влада неодноразово закликала українців свідомо споживати електроенергію у пікові години.

30 жовтня в НЕК "Укренерго" попередили, що з наступного тижня в Україні графіки відключення електроенергії мають стати плановими.

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