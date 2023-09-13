Громадянам всіх регіонів варто готуватися до раптового довготривалого відключення електроенергії.

Енергетичні компанії регулярно проводять планові довготривалі відключення електроенергії, проте для споживачів це стає справжнім сюрпризом, оскільки ніхто не попереджає їх про це.

Як повідомила УНІАН мешканка села Софіївська Борщагівка на Київщині Світлана, сьогодні 13 вересня її вулицю відключили від енергопостачання на цілих дев’ять годин.

"Після десятої години ранку раптово зникло світло. Живемо в приватному будинку і у нас все на електриці. Ми не готувались до цього, не встигли набрати навіть води, ще й, як назло, всі телефони розряджені були. Ну чому вони не попередили заздалегідь, адже це планове відключення, ніяких аварій не було?", - сказала вона.

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В "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що електропостачання по зазначеній адресі не буде з 10:00 до 19:00 через те, що проводяться планові технічні роботи.

При цьому, на сайті компанії не опубліковано ніякого графіку планових робіт, щоб інформувати громадян. Дізнатись, що ваш будинок був знеступлений, можна ввівши свою адресу на сайті, коли вже і так очевидно, що світла немає.

"У зв'язку з воєнним станом у країні та згідно з постановою НКРЕКП № 349 від 26.03.2022, ми тимчасово закриваємо доступ до інформації про відключення та терміни відновлення електропостачання на нашому сайті", - повідомили агентству УНІАН в компанії.

ДТЕК пояснює, що дізнатися про відключення у конкретному будинку можна в каналах обслуговування (контакт-центр, приватне повідомлення на сторінці компанії у Facebook), повідомивши адресу, за якою відсутнє електропостачання.

"Також рекомендуємо використовувати наш Чат-бот (Вайбер та Телеграм), де, після проходження реєстрації, за особовим рахунком ви зможете отримувати інформування щодо відключення в автоматичному режимі", - порадили в компанії.

Тобто, навіть за відсутності обстрілів енергетики з боку росіян та пошкодження енергетичних об’єктів, деякі вулиці та навіть населені пункти періодично сидять без світла. При цьому, відключення довготривалі та, що найобразливіше - неочікувані.

Енергетики активно готуються до важкої зими, проводять профілактичні роботи та технічне обслуговування в мережах, тож громадянам всіх регіонів варто готуватися до раптового довготривалого сидіння без електроенергії.

Графіки відключень світла

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про запровадження графіків відключення електроенергії з 1 жовтня 2023 року. Проте такий сценарій не виключений, якщо Росія завдаватиме нових ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей.

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