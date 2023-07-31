Наразі відновлено 90% пошкоджених трансформаторів, а до зими їх стане більше, ніж було.

В Україні вже відновили 56 трансформаторних підстанцій, зруйнованих російськими обстрілами, ще 7 мають відновити до початку опалювального сезону. Як повідомляє Укрінформ, про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, до зими усі регіони матимуть систему, здатну повністю покрити мережу споживання електроенергії, що дозволить уникнути відключень споживачів.

"На цьому ми зупинятись не збираємось. Адже ми розуміємо, що будуть атаки. Відповідно ще 20 одиниць трансформаторного обладнання має бути встановлено до кінця року як запас міцності", - додав Кудрицький.

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Він зауважив, що загроза обстрілів з боку агресора та недостатні обсяги електрогенерації будуть головними ризиками цієї зими. Саме тому енергетики планують задіяти всі доступні енергоблоки, зокрема й ті, що через застарілість не використовували останніми роками.

Кудрицький попередив, що окупанти, ймовірно, спробують знову атакувати розподільні підстанції "Шахедами", а електростанції – ракетами. Відтак, на підстанціях вже облаштовують спеціальний захист проти дронів-камікадзе. А ось для захисту машинних залів на електростанціях потрібні особливі технічні рішення. Подробиць він не навів.

Ситуація в енергетиці зараз

Останнім часом низка експертів висловлювали думку, що прийдешня зима буде складною через те, що енергетична система досі не відновилася після обстрілів минулої зими. Крім того, існує загроза нових обстрілів. Зокрема таку думку висловлював директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Після таких прогнозів з публічною заявою довелося виступити особисто міністру енергетики Герману Галущенко. Він запевнив, що наразі українська енергосистема є більш захищеною, ніж минулої зими, бо зараз ЗСУ мають більше систем ППО. Також він нагадав, що експерти так само прогнозували віялові відключення на літо, чого не сталося.

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