На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про запровадження графіків відключення електроенергії з 1 жовтня 2023 року. Проте такий сценарій не виключений, якщо Росія завдаватиме нових ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

"Наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", – заявили в прес-службі Міненерго.

Якщо ж повториться минулорічна ситуація із обстрілами обʼєктів енергетичної інфраструктури ворогом, відключення споживачів можливі.

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" Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається", – резюмували в міністертві.

Енергосистема України: чого чекати взимку

У Головному управління розвідки попередили, що російські загарбники можуть бити по обʼєктах енергетики України восени і взимку. Зазначається, що ворог застосовуватиме комбіновані атаки: як ракетами, так і дронами.

Що стосується тепла в оселях українців, президент міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук прогнозує, що українські підприємства теплогенерації під час цього опалювального сезону спрацюють не гірше, ніж минулої зими. При цьому, за його словами, проходження прийдешньої зими багато в чому залежатиме від ситуації з обстрілами.

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