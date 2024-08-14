Росіяни будуть робити максимальну навмисну шкоду для обладнання, якщо будуть змушені звільнити ЗАЕС.

Після відновлення контролю України над Запорізькою АЕС, інтеграція станції в українську енергосистему не зможе відбутися одразу. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України", експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

"Одразу інтегрувати її в українську енергосистему точно не вийде. По-перше, там все заміновано. Промисловий майданчик дуже великий, навколо вони теж все замінували. Розмінування потребує часу", – сказала Кошарна.

За її словами, ЗАЕС є величезною станцією: шість енергоблоків, сховище відпрацьованого ядерного палива, багато цехів, сховища для свіжого ядерного палива. Все це треба перевірити.

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"Не виключено, що окупанти замінували ЗАЕС на випадок, якщо вони будуть вимушені покинути станцію - аби дистанційно її підірвати. Але підірвати не реактори, а, наприклад, трубопроводи, по яким постачається вода для охолодження реактора", – вважає експертка.

Вона також відмітила, що росіяни будуть робити максимальну навмисну шкоду для обладнання, якщо будуть змушені звільнити ЗАЕС. Тому не відомо, скільки років буде тривати відновлення та перевірка станції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

12 серпня представник Ради Федерації РФ Дмитро Рогозін попередив Україну про те, що не варто намагатися повернути захоплену російськими окупантами Запорізьку атомну електростанцію.

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