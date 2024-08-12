Представник Ради Федерації РФ Дмитро Рогозін попереджає Україну про те, що не варто намагатися повернути захоплену російськими окупантами Запорізьку атомну електростанцію. Відповідне повідомлення він залишив у своєму Telegram-каналі.
Рогозін, зокрема, закликав Збройні сили України не намагатися атакувати ЗАЕС ні з повітря, ні по воді, і наголосив, що будь-які спроби нібито будуть жорстоко придушені.
"Хочу ще раз звернутися до супротивника щодо Запорізької АЕС: не лізьте сюди. Навіть не намагайтеся. Ні вертолітним десантом, ні понтонними переправами, ні швидкохідними катерами із Запоріжжя вниз для штурму ЗАЕС. Не треба. Тут на вас чекають і знищать", - написав політик.Відео дня
Пожежа на Запорізькій АЕС - останні новини
Як повідомляв УНІАН, міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію на ЗАЕС. За його словами, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових.
Раніше в Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації у Нікопольському районі, звідки фіксували пожежу, в нормі.
Нагадаємо, напередодні ввечері над Запорізькою АЕС помітили густий дим. Голова РВА повідомив, що горіти могли шини, які підпалили у градирні, - споруді для охолодження води атмосферним повітрям.
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