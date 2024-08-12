Представник Ради Федерації РФ "налякав" українські Збройні сили.

Представник Ради Федерації РФ Дмитро Рогозін попереджає Україну про те, що не варто намагатися повернути захоплену російськими окупантами Запорізьку атомну електростанцію. Відповідне повідомлення він залишив у своєму Telegram-каналі.

Рогозін, зокрема, закликав Збройні сили України не намагатися атакувати ЗАЕС ні з повітря, ні по воді, і наголосив, що будь-які спроби нібито будуть жорстоко придушені.

"Хочу ще раз звернутися до супротивника щодо Запорізької АЕС: не лізьте сюди. Навіть не намагайтеся. Ні вертолітним десантом, ні понтонними переправами, ні швидкохідними катерами із Запоріжжя вниз для штурму ЗАЕС. Не треба. Тут на вас чекають і знищать", - написав політик. Відео дня

Пожежа на Запорізькій АЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію на ЗАЕС. За його словами, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових.

Раніше в Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації у Нікопольському районі, звідки фіксували пожежу, в нормі.

Нагадаємо, напередодні ввечері над Запорізькою АЕС помітили густий дим. Голова РВА повідомив, що горіти могли шини, які підпалили у градирні, - споруді для охолодження води атмосферним повітрям.

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