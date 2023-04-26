Сукупно дві нові свердловини додали понад 300 тис.куб. м газу до добового видобутку "Нафтогазу".

За останній місяць державна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустила відразу дві свердловини сукупно додавши понад 300 тис.куб. м газу до добового видобутку компанії.

Як повідомляє прес-служба компанії, свердловини запущені на одному з найбільших родовищ України, проте компанія не уточнює, на якому саме з міркувань безпеки.

"Цьому родовищу вже понад 50 років, але завдяки новим свердловинам нам вдалося не тільки зупинити падіння видобутку, а й досягти зростання виробничих показників. Родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом", – цитує прес-служба главу групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

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За його словами, щоб розкрити всі можливості родовища, фахівці "Укргазвидобування" зараз ведуть буріння і освоєння ще десяти експлуатаційних свердловин.

Крім того, завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроектовано п'ять нових пошуково-розвідувальних свердловин, перша з яких вже буриться.

Видобуток газу в Україні

Наприкінці літа 2022 року у Львівській області запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис.кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону.

У жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.

28 жовтня 2022 року "Укргазвидобування" відновило роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дало можливість додатково добувати близько 500 тис.куб. м природного газу на добу.

15 березня 2023 року Міненерго заявило, що Україна відновила видобуток газу і довела до рівня початку повномасштабного вторгнення – понад 50,5 млн куб.м. на добу.

14 березня стало відомо, що найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною майже 6 тис.метрів, яка дає 340 тис. куб. м природного газу на добу.

24 квітня 2023 року "Нафтогаз" заявив про те, що хоче залучити американські нафтові групи, щоб наростити видобуток газу.

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