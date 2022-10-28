Після розмінування газівники проводять ремонтні роботи та запускають в експлуатацію газові свердловини.

Державна компанія "Укргазвидобування" відновила роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дасть можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу в добу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного військового вторгнення частина об'єктів компанії опинилася на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Значна кількість свердловин, інфраструктурних об'єктів та обладнання було пошкоджено, зруйновано або ж їх діяльність довелося обмежити або повністю зупинити.

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"Завдяки військовим, кількість родовищ, що знаходяться під окупацією або в зоні активних бойових дій, вже значно зменшилася. Ми поступово отримуємо доступ до свердловин, об'єктів інфраструктури та обладнання. Після розмінування проводимо ремонтні роботи та запускаємо їх в експлуатацію. Деякі інфраструктурні об'єкти нам вже вдалося вивести на довоєнні показники", - цитує прес-служба т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олександра Романюка.

За його словами, на черзі – наступні об'єкти, не менш важливі для забезпечення країни газом.

Війна в Україні та видобуток газу

Обсяг буріння нових свердловин "Укрбургаз", підрозділу "Укргазвидобування", у вересні 2022 року досяг рекордного показника – 30 222 м.

Наприкінці літа у Львівській області запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис.кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

У жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.

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