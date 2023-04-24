"Нафтогаз" сподівається скористатися американським досвідом у бурінні сланцевих свердловин на суші.

На тлі масових антиросійських санкцій, "Нафтогаз" провів переговори з найбільшими американськими нафтовими групами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо збільшення видобутку газу в Україні.

Таку заяву зробив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що переговори з американськими гравцями є частиною стратегії щодо збільшення видобутку газу, який може допомогти замінити російські поставки в Європу в найближчі роки, повідомляє Financial Times.

"Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко працювати під час війни... ми працюємо над страховими механізмами, щоб захистити їхній капітал. Напевно, це займе деякий час. Але ми не чекаємо - ми йдемо вперед", зазначив глава "Нафтогазу".

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Україна давно підкреслює перспективи збільшення видобутку сланцевого газу і нетрадиційних джерел енергії в Харківській, Полтавській та Закарпатській областях. "Нафтогаз" заявив, що сподівається скористатися американським досвідом у бурінні сланцевих свердловин на суші, який зробив США найбільшим у світі виробником нафти і газу.

"Нафтогаз" сподівається незабаром підписати контракт з Halliburton, який допоможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, що приблизно на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році.

"Нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна забезпечити... ми хочемо, щоб вони значно розширили свою присутність ", - сказав Чернишов.

Переговори з Exxon та Chevron, компаніями, які поки не працюють в Україні, знаходяться на ранній стадії, і для того, щоб досягти результатів, знадобиться більше часу.

"Ми можемо займатися спільним видобутком газу разом, угода про розподіл продукції (УРП) - вони можуть мати ліцензію і добувати самостійно, ми будемо раді", - додав Чернишов.

Видобуток газу під час війни

З перших днів повномасштабного військового вторгнення частина об'єктів опинилася на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Значну кількість свердловин, інфраструктурних об'єктів та обладнання було пошкоджено, зруйновано або ж їх діяльність довелося обмежити або повністю зупинити.

Наприкінці літа 2022 року у Львівській області запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис.кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ перебувають на завершальній стадії розробки.

Обсяг буріння нових свердловин "Укрбургаз", підрозділу" Укргазвидобування", у вересні 2022 року досяг рекордного показника – 30 222 м.

У жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.

28 жовтня 2022 року "Укргазвидобування" відновило роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дало можливість додатково добувати близько 500 тис.куб. м природного газу на добу.

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