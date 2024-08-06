Держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

Уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", – сказав очільник уряду.

Він зазначив, що зараз немає планових відключень електроенергії для споживачів, та, попри це, ситуація залишається непростою. За словами Шмигаля, аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

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"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", – сказав прем’єр.

Відключення світла в Україні

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за умови підвищення температури відключення світла можуть відновитися. За його словами, спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися.

Національний банк у липневому інфляційному звіті погіршив оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті. У результаті припущення щодо дефіциту електроенергії суттєво погіршені на 2024–2026 роки: більше 7% у 2024 році ( попередня оцінка – 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка – 4%) та близько 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту).

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