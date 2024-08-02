Тривалі відключення електроенергії призвели до погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності.

Упродовж другого кварталу 2024 року ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури реалізувався. Це дало підстави Нацбанку погіршити оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті, йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що цілеспрямовані обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які тривали впродовж 2024 року – як генерації, так і передавальних потужностей – зумовили суттєве збільшення втрат в енергосистемі та, відповідно, довший час відключень електроенергії. Насамперед постраждала маневрова генерація, тобто ТЕС та ГЕС. Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування.

"Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування. У результаті припущення щодо дефіциту електроенергії суттєво погіршені на 2024–2026 роки: більше 7% у 2024 році ( попередня оцінка – 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка – 4%) та близько 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту)", – йдеться в документі.

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Регулятор також зазначає, що тривалі відключення електроенергії в ІІ кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності в низці секторів, насамперед енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення (окремі напрями харчової промисловості, тваринництва, важкої промисловості).

"Водночас загалом бізнес і населення краще пристосовані до дефіциту електроенергії, ніж у 2022–2023 роках. Крім того, частина потреб в е/е була покрита нарощуванням її імпорту. Разом з іншими чинниками це дало змогу зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у ІІ кварталі 2024 року, зокрема металургії та транспорту", – зауважили в НБУ.

У другому півріччі економічна активність надалі сповільнюватиметься насамперед через вищі дефіцити електроенергії. Крім того, більші дефіцити електроенергії, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті.

Ситуація в енергетиці

Енергосистема України пройшла найбільш складний період літа і у наступні декілька тижнів можна очікувати на покращення ситуації, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наприкінці липня.

Радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко прогнозував, що в наступні три місяці, якщо не буде впливу зовнішнього чинника, в Україні не відключатиметься світло взагалі або будуть мінімальні по термінах відключення.

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