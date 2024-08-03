Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися.

НЕК "Укренерго" вже майже тиждень не запроваджує обмежень споживання електроенергії, тому що ресурсу в системі вистачає на всі потреби. Також диспетчерський центр не планує відключень цими вихідним. Однак за умови підвищення температури ситуація може погіршитись. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго", – йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі йде підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Україна активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії восени і взимку. Напрацьовуються варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками.

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Ситуація в енергосистемі

30 липня, вперше за місяць, не запровадили застосовування графіків стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії. Причиною є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Нацбанк погіршив оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті. Причина – упродовж другого кварталу 2024 року ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури реалізувався.

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