За словами екс-міністра палива та енергетики, все залежить від структури споживання.

Технічно неможливо, щоб енергопостачання було однакове у всіх регіонах. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

"Регіони різні, різна степінь надійності електропостачання, різна структура споживачів і т. д. Не може бути, наприклад, в Києві бути така ж ситуація як в якомусь районному центрі, тому різна структура споживання", – зазначив колишній міністр.

Окремо він виділив ситуацію у південних регіонах, підкресливши, що там дуже ненадійна схема електропостачання була завжди, за усі роки незалежності. Тому ці регіони більше страждають.

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Проблеми в українській енергетиці

В Міністерстві енергетики розповіли, що з 8 червня в Україні запроваджується новий порядок відключень електроенергії, щоб у громадян було більше годин, коли є світло.

Директор "Укргідроенгерго" Ігор Сирота вважає, що ситуація в Україні йде до енергетичної катастрофи, відключення світла триватимуть. За його словами, взимку ситуація буде значно важчою, ніж протягом літнього періоду. При цьому до зими відключення світла зберігатимуться.

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