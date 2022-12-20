Ситуація в енергетиці залишається дійсно складною, зазначив прем'єр.

Аварійні відключення електроенергії застосовані в 11 областях України.

Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави", - заявив він.

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За словами Шмигаля, ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною.

Масована атака на Україну дронами 19 грудня - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня вночі на Київ окупанти спрямували кілька хвиль атак іранських дронів Shahed, був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Ситуація з енергопостачанням у столиці наразі дуже складна, першочергово напруга подається на критичну інфраструктуру, стабілізаційні графіки для споживачів не діють.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав, що у деяких районах Київської області відключення світла триватимуть ще два-три дні.

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