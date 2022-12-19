Відповідні служби працюють на місцях.

У двох районах Києва пролунали вибухи.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кілька вибухів пролунали у у Солом’янському та Шевченківському районі столиці", - зазначив він.

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Кличко наголосив, що усі відповідні служби працюють на місцях. "Детальніше - згодом", - додав мер.

ОНОВЛЕНО 6:33. За даними Київської міської військової адміністрації, під час нічної атаки над Києвом вдалося збити близько 15 із понад 20 ворожих дронів, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

"На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed".

ОНОВЛЕНО 6:45. Також у результаті російської атаки пошкоджені приватні будинки, уточнює голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки", - зазначив він.

За словами голови ОВА, попередньо, постраждало двоє людей, які наразі перебувають під наглядом лікарів. "Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом", - додав Кулеба.

Росія атакувала Україну іранськими дронами

19 грудня близько 2:00 Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Попередньо силами ППО вдалося знищити 9 ворожих БПЛА.

О 05:24 у столиці знову оголосили повітряну тривогу. У мережі повідомили, що, можливо, над Києвом літає ще один ворожий дрон.

У ніч на 19 грудня терористи також атакували іранськими безпілотниками Миколаївську область.

У результаті масованого удару по Україні 16 грудня російські окупанти пошкодили 9 об’єктів генерації, погіршивши становище української енергосистеми.

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