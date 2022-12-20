Світло в області почнуть давати уже сьогодні.

У деяких районах Київської області відключення світла триватимуть ще два-три дні.

Але заживлювати споживачів почнуть уже сьогодні, розповів у коментарі Українським Новинам голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Тривають відновлювальні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", - повідомив Кулеба.

Ситуація з електрикою у регіоні складна через наслідки масованих атак іранських дронів 19 грудня.

Разом з тим, Кулеба запевнив, що сьогодні уже почнуть давати світло в домівки.

Масований удар по Києву та області 19 грудня – що відомо

З 18 на 19 грудня Росія завдала масованого удару по Україні іранськими дронами-камікадзе. Під обстріл потрапили Київська та Миколаївська області.

30 із близько 35 випущених БПЛА було збито українськими силами ППО. Однак деякі ворожі дрони влучили у критичну інфраструктуру.

Ситуація з енергопостачанням у столиці наразі дуже складна, першочергово напруга подається на критичну інфраструктуру, стабілізаційні графіки для споживачів не діють. Вранці 20 грудня енергетики вчергове запровадили аварійні відключення.

Через різкі перепади струму вранці 20 грудня тимчасово призупинили рух поїздів.

У зв’язку з відновлювальними роботами на енергооб’єктах киян також попередили про перебої з водою.

Разом з тим експерти прогнозують, що найближчими днями відключення світла може тривати по 4-5 годин щодня.

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